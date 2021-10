Calciomercato Roma: contatti Napoli-Mazraoui

Altra pretendente per uno dei nomi accostati alla Roma in chiave mercato: si tratta di Noussair Mazraoui, che i giallorossi avrebbero puntato per sostituire Bryan Reynolds, finora non capace di convincere Josè Mourinho. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano sportivo il Napoli avrebbe stabilito un contatto con l'intermediario del laterale marocchino dell'Ajax, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Come riferito dalla redazione de LaRoma24.it qualche giorno fa, però, la partenza di Mazraoui a gennaio sembrerebbe improbabile, con il ds del club olandese deciso a convincerlo a rinnovare.

(gasport)