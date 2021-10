OVERMARS (ds Ajax) a LR24: «Mazraoui non partirà a gennaio, puntiamo al rinnovo»

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Non solo il centrocampista. Tra i rinforzi a cui il general manager della Roma Tiago Pinto dovrà provvedere c'è anche un terzino destro. altro ruolo che appare necessario da coprire, visto che la principale alternativa a Karsdorp, ossia Reynolds, non convince Mourinho. Tra i nomi circolati in queste ore c'è quello di Noussair Mazraoui, 24enne nazionale marocchino in forza all'Ajax e in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Un'ipotesi che però viene esclusa a priori dal club olandese. Lapidario in tal senso il commento di Marc Overmars, direttore sportivo dei lancieri: "Mazraoui non partirà a gennaio - le parole del dirigente olandese a LAROMA24.IT -. Vogliamo tenerlo con noi e puntiamo al rinnovo di contratto". Che siano parole di facciata o meno lo scopriremo tra meno di 3 mesi, visto che in caso di mancato prolungamento Mazraoui potrebbe liberarsi a parametro zero.

LR24