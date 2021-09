Torna a parlare Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach accostato in estate alla Roma. Ed è proprio sulla propria situazione di mercato che il giocatore ha voluto dire la sua in un'intervista concessa al portale tedesco. Queste le sue parole:

"Abbiamo già parlato con Max Eberl (ds del club, ndr). La situazione con il mio ex procuratore è stata un po’ complicata di recente. Non ho detto che voglio assolutamente andar via. Ho sempre detto che qui mi trovo bene".

(rp-online.de)

