L'argomento più discusso della finestra estiva di calciomercato in casa Roma è stato il centrocampista. E, come scrive il portale dedicato alle trattative, sembra che sarà un tema anche a gennaio: per il mercato invernale, infatti, per rinforzare il reparto a disposizione di Mourinho sarebbe in pole Denis Zakaria, classe 1996 in scadenza a giugno 2022 con il Borussia Mönchengladbach e già cercato nei mesi scorsi.

(calciomercato.com)

