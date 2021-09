Non è un segreto che Josè Mourinho voglia rinforzare il reparto di centrocampo della Roma. Dopo il mancato arrivo in estate di Granit Xhaka e la partenza con destinazione Qatar di Steven Nzonzi, le condizioni sembrerebbero adeguate per l'approdo in giallorosso di una nuova pedina per la linea mediana. Stando a quanto riferisce il portale specializzato, il tecnico portoghese avrebbe puntato uno dei suoi ex pupilli al Tottenham, Tanguy Ndombelé.

(calciomercato.com)

