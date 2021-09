La notizia era nell'aria da diverse ore, ma ora è arrivata anche l'annuncio ufficiale del club allenato da Laurent Blanc: Steven Nzonzi lascia la Roma e si trasferisce all'Al Rayyan. Dopo giorni e giorni di trattative è finalmente arriva la fumata bianca per l'affare che porterà il centrocampista francese a lasciare la Roma in via definitiva.

L'annuncio è arrivato dai canali social dell'Al Rayyan: