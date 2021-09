Calciomercato Roma: l'Al Rayyan vuole cedere un centrocampista prima di tesserare Nzonzi

Steven Nzonzi è in Qatar, ad un passo dalla firma con l'Al Rayyan. Come riferisce 'Il Tempo' nel suo articolo mattutino nell'edizione cartacea, il club vorrebbe prima cedere il centrocampista Franck Kom e poi chiudere l'affare per il mediano francese, legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno del 2022.