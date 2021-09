Rammarico Ibañez: «Sbagliato l’avvio. E l’arbitro... »

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Serata amara per Roger Ibañez. Il difensore è apparso visibilmente rammaricato dopo la sconfitta nel derby: «Siamo entrati in campo con l'atteggiamento sbagliato, poi siamo riusciti a cambiare e dal quel momento in poi l'abbiamo controllata soltanto noi. È un peccato per il risultato e per i tifosi». Dopo un avvio di partita non irresistibile, il brasiliano aveva accorciato le distanze alla fine del primo tempo con un colpo di testa su calcio d'angolo: «Aver segnato significa tanto per me ma c'è comunque rammarico. Con una vittoria sarebbe stato più bello, peccato. Sappiamo di aver sbagliato qualcosa e il mister ci ha già detto tutto. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo». Impossibile sorvolare sulla direzione di gara che ha condizionato il risultato finale: «Non mi piace parlare degli arbitri ma alcuni errori ci sono stati. Eravamo sotto di due gol ma abbiamo trovato comunque la fiducia per rientrare in partita, ci abbiamo provato ma purtroppo senza riuscirci». Alla Roma manca un rigore per un fallo su Zaniolo che, a fine partita, ha risposto con un gesto eloquente ai tifosi laziali presenti in tribuna Monte Mario che lo stavano provocando. Oggi alle 10.30 i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria per iniziare a preparare la gara in programma giovedì in Ucraina contro lo Zorya. Nel frattempo Nzonzi continua il soggiorno in Qatar: prima di tesserarlo l'Al Rayyan vorrebbe cedere il centrocampista Franck Kom.