Calciomercato Roma, Tuchel: "Abraham? Nessuna novità, è a disposizione per domani"

Nel weekend tornerà in scena la Premier League con il Chelsea che domani sfiderà in casa il Crystal Palace. Alla vigilia della gara l'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di Tammy Abraham, obiettivo principale della Roma per l'attacco: "Ci sono sempre possibilità che i giocatori ci lascino, soprattutto nella stessa posizione. La situazione per Tammy è chiara, ne abbiamo discusso. Al momento non ci sono novità. Abbiamo un buon rapporto, è disponibile per domani".