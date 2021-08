LIVE - Calciomercato Roma: Olsen a un passo dallo Sheff Utd. Tentativo a vuoto del Venezia

Sembra che il futuro di Robin Olsen possa essere ancora in Inghilterra. Nelle ultime ore di mercato si intensificano le voci che lo darebbero in procinto di trovare un accordo con lo Sheffield United, che lo aveva cercato già nel corso della sessione di mercato. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla trattativa:

LIVE

14.31 - Olsen a un passo dallo Sheffield United: il portiere sarebbe pronto ad accettare l'offerta del club inglese che, secondo quanto riferisce Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, avrebbe trovato l'accordo con il club giallorosso già dallo scorso 15 agosto.

⌛️?? Robin #Olsen is ready to accept #SheffieldUnited, which have reached a total agreement with #ASRoma since the last August 15 as I anticipated! #transfers #SUFC https://t.co/AMSBFQCZFJ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2021