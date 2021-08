Svezia, il ct Andersson: "Sorpreso che non ci siano offerte per Olsen. Spero giochi, altrimenti potrebbero esserci problemi..."

Senza una squadra praticamente, ma ancora sotto contratto con la Roma, Robin Olsen resta comunque tra le scelte del ct della Svezia, Janne Andersson, che in conferenza stampa ha detto: "Ad oggi, la situazione non è buona. Possiamo dire che Robin sia stato molto bravo in Nazionale. Sono sorpreso che i club non facciano offerte a Olsen come primo portiere, se la caverebbe bene. Spero possa trovare una sistemazione, la miglior cosa sarebbe trovare un club che gli permetta di giocare ogni settimana. Se così non dovesse essere, potrebbero esserci dei problemi. Sono fiducioso, Robin è stato fantastico in Nazionale e mi fido di lui".