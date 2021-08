Calciomercato Roma: spunta Loftus-Cheek. Operazione possibile in prestito con riscatto a 16 milioni

Non c'è solo Zakaria nella lista di Tiago Pinto per regalare a Mourinho il centrocampista voluto. Come riporta il portale, il General Manager romanista tiene gli occhi su Ruben Loftus-Cheek, di proprietà del Chelsea ma nell'ultima stagione in prestito al Fulham.

Col suo metro e 90 corrisponde alla richiesta di fisicità voluta dal tecnico e l'affare potrebbe intavolarsi sulla base del prestito con un diritto di riscatto intorno ai 16 milioni. L'inglese, nato a Londra, ha debuttato col Chelsea proprio con Mourinho in panchina.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE