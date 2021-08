Calciomercato Roma: smentite su Icardi e Belotti, piacciono Isak e Abraham (VIDEO)

Continua la ricerca del profilo adatto a sostituire Edin Dzeko, dato per partente con destinazione Inter. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, non ci sarebbero riscontri sui nomi di Mauro Icardi, che non vuole lasciare il Paris Saint Germain, e Andrea Belotti, che costa tanto e non è in cima alla lista delle preferenze del club giallorosso. Si registra invece il gradimento per Isak - di recente accostato proprio alla Roma -, anche se c'è da capire la fattibilità di un'eventuale operazione, e per Abraham, che piace però anche ad Arsenal e Atalanta.