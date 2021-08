Calciomercato Roma: riavviati i colloqui con gli agenti di Isak

Con Edin Dzeko ai saluti, si torna nuovamente a parlare di centravanti in casa Roma. Tra i profili circolati c'è anche quello di Alexander Isak, svedese classe 1999 in forza alla Real Sociedad. Il club giallorosso ha riavviato i colloqui con Lemic e Ssewankambo, agenti dell'attaccante già cercato nel 2016 con Walter Sabatini ds oltre che nel recente passato. Lo fa sapere su Twitter il giornalista Nicolò Schira.

#ASRoma are still interested in Alexander #Isak, who extended his contract until 2026 with #RealSociedad last July. Re-opened talks with his agents V.Lemic and M.Ssewankambo. Previous history: Walter Sabatini wanted him at Roma in 2016, but Isak preferred BVB. #transfers https://t.co/EN9PD2kKCi

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2021