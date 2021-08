Calciomercato Roma: per Diawara pronti 13-15 milioni del Wolverhampton. E il giocatore ora può convincersi a partire

Non solo Tammy Abraham nella missione londinese del General Manager giallorosso Tiago Pinto, che è impegnato anche a definire alcune cessioni. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano i contatti del dirigente della Roma riguardano anche la possibile cessione di Amadou Diawara, per cui il Wolverhampton avrebbe pronta un'offerta tra i 13 e 15 milioni di euro. E nonostante il rifiuto a partire manifestato dal guineano nelle scorse settimane, le carte in tavola potrebbero essere cambiate, col calciatore che sembra in procinto di convincersi a partire.

(iltempo.it)

