Calciomercato Roma: Santon rifiuta il Fulham e un club italiano

Con Robin Olsen prossimo al trasferimento allo Sheffield United, in casa Roma restano nella lista degli esuberi Fazio, Nzonzi e Santon. Il club, secondo le informazioni del giornalista del "Corriere dello Sport" Roberto Maida, è al lavoro per sistemare il terzino ex Inter al Fulham. Anche il giovane Riccardo Ciervo potrebbe lasciare la capitale per trasferirsi alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei giallorossi.

Nessuna novità, invece, sul fronte Steven Nzonzi.

La Roma sta cedendo Ciervo alla Sampdoria, e non al Frosinone: prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Si lavora in Inghilterra su Santon al Fulham oltre che su Olsen allo Sheffield United. Tutto tace per Nzonzi. — Roberto Maida (@RobMaida) August 31, 2021

Come Maida aggiorna con un tweet successivo, sfuma l'ipotesi Fulham per Santon, che è legato alla Roma fino al 2022.

Saltato Santon al Fulham. ❌ — Roberto Maida (@RobMaida) August 31, 2021

Oltre al Fulham, Davide Santon ha rifiutato anche un club italiano, secondo le informazioni del giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora. Ancora senza destinazione Fazio, Nzonzi e Alessio Riccardi.