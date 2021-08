Dopo Tammy Abraham la campagna acquisti della Roma potrebbe non fermarsi qui. Se il club riuscisse a piazzare Diawara o Villar, cercherebbe un altro centrocampista in grado di fare gioco. E, secondo le indiscrezioni dei quotidiani in edicola oggi, ai giallorossi è stato offerto Lucas Torreira, classe 1996 di proprietà dell'Arsenal. Sull'ex Sampdoria c'è da segnalare anche l'interesse della Lazio.

(Gasport/Il Messaggero)