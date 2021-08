Due bomber per Mou. Abraham il faro, e se Shomurodov fosse il gemello?

La Roma lavora per velocizzare tutte le procedure burocratiche che porteranno oggi Tammy Abraham a Londra per avere il visto di lavoro in quanto extracomunitario. Poi tornerà in Italia per effettuare una quarantena “light”, cioè casa-lavoro-casa, che gli consentirà - secondo la società - di essere a disposizione contro la Fiorentina.

Il centravanti inglese, chiamato a raccogliere l'eredità di Dzeko e al momento l'acquisto più oneroso della storia della Roma (più o meno alla pari con Schick), dovrebbe essere la punta centrale nel 4-2-3-1 di Mourinho. Shomurodov sta sorprendendo tutti per capacità d’inserimento negli schemi dello Special One. Così prende sempre più quota l’ipotesi che i due possano giocare insieme. Nel 4-2-3-1 di base con Shomurodov al posto di Mkhitaryan, che in una variante più offensiva potrebbe passare nel ruolo di trequartista, con Pellegrini in mediana. Sempre Pellegrini, poi, potrebbe essere la chiave di volta per costruire un 4-4-1-1, con l’uzbeko sulla fascia e il capitano più vicino ad Abraham. Ancora più suggestivo, infine, potrebbe essere il tridente puro rappresentato dalla coppia di attaccanti affiancati in avanti da Zaniolo.

Se la Roma riuscisse a piazzare Diawara o Villar, cercherebbe subito un altro centrocampista in grado di fare gioco. È stato offerto ai giallorossi anche Torreira dell’Arsenal, su cui si sta muovendo anche la Lazio. Altri candidati per la mediana restano sempre Zakaria e Anguissa.

(Gasport)