Calciomercato Roma, Pastore vola a Milano: incontro con l'agente. Chiesti 4 milioni di buonuscita (VIDEO)

Con il mercato verso la chiusura, torna al centro anche il futuro di Javier Pastore, inserito tra gli esuberi in casa Roma. In mattinata si è parlato di oggi come una "giornata cruciale" con un incontro fissato tra l'argentino e il suo procuratore Marcelo Simonian.

Ora, stando alle indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira, l'appuntamento tra i due è previsto a Milano, all'hotel Principe di Savoia, per discutere la proposta del club di rescindere il contratto che lo lega alla Roma fino al 2023.

Alle 16 appuntamento al Principe di Savoia tra il Flaco #Pastore e il suo agente Marcelo Simonian per discutere la proposta dell’#ASRoma in merito alla risoluzione del contratto. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2021

Come mostrato sul proprio profilo Twitter dal giornalista Marco Juric, Pastore si è imbarcato per Milano dove incontrerà il proprio agente per valutare le prospettive future: tra la possibile rescissione con la Roma, alla quale l'argentino ha chiesto 4 milioni di buonuscita, e l'accordo con un nuovo club.