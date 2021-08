Roma-Pastore, giornata cruciale. Ma non è l'unica spina di Pinto...

Nuova giornata (forse) cruciale per il futuro di Javier Pastore. Oggi il suo agente, Simonian, in Italia da giorni, si confronterà direttamente con il giocatore e ascolterà anche alcune offerte dall’estero. Se l’argentino troverà squadra sarà per lui più facile raggiungere l’accordo per rescindere con la Roma, altrimenti società e procuratore continueranno a trattare.

I rapporti sono ai minimi termini: Pastore ritiene di non meritare un trattamento del genere, la Roma lo considera solo un problema economico e gli ha proposto il cartellino gratuito e la rescissione. L'argentino, per il momento, ha rifiutato. Anche il viaggio a Parigi della scorsa settimana è stato oggetto di tensione, con la Roma che ha fatto sapere di non aver autorizzato il centrocampista.

Steven Nzonzi, invece, è stato cercato da club in Portogallo, Turchia ed Emirati, ma per ora ha rifiutato perché vuole la buonuscita dalla Roma. Tutto fermo per Santon, Fazio ed Olsen.

(gazzetta.it)

