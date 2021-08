Calciomercato Roma: Icardi resta il sogno per rimpiazzare Dzeko. Sondaggio per Lacazette, in corsa anche Scamacca

Tra i possibili sostituti di Dzeko, per la Roma, c'è sicuramente Mauro Icardi: i rapporti dei giallorossi con il PSG sono buoni, quelli con Wanda Nara - a cui piacerebbe vivere a Roma - anche. La soluzione sarebbe un prestito biennale e una riduzione dello stipendio da parte dell’argentino.

Tra le alternative, però, spiccano i nomi di Gianluca Scamacca - che non accenderebbe i tifosi - e di Alexandre Lacazette. La Roma avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante francese, ma i rapporti con l'Arsenal, dopo la trattativa finita male per Xhaka, sono ai minimi storici, senza considerare che l’attaccante, se si muoverà da Londra, lo farà per giocare la Champions.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE