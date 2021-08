Calciomercato Roma: Fazio chiede 2 milioni di buonuscita

Oltre a Pastore, Nzonzi, Olsen e Santon, nel gruppo degli esuberi a Trigoria c'è anche Federico Fazio, con cui la Roma sta trattando una buonuscita. Il difensore argentino ha un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2022 e, come fa sapere su Twitter il giornalista Nicolò Schira, ha chiesto 2 milioni di euro per firmare la risoluzione dell'accordo.

Come aggiunge il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Roma tratta con Marcelo Simonian, oltre che per Pastore, anche per Fazio: l'argentino vuole lo stipendio di tutta la stagione come buonuscita per accettare la risoluzione del contratto.