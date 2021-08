Pastore tratta la buonuscita. Nzonzi: Watford

IL TEMPO (E. ZOTTI) - A meno di cinque giorni dalla chiusura del mercato la Roma spera di ricevere buone notizie sul fronte Pastore. Ieri il Flaco è volato a Milano per un summit con l’agente Marcelo Simonian in cui si è parlato del futuro dell’argentino, sempre più vicino alla conclusione della sua esperienza in giallorosso: per lasciare Trigoria l’ex Psg chiede circa 4 milioni (pari ad uno dei due anni di contratto che ancora gli restano) ma la novità è che nelle ultime ore sarebbe spuntato un club pronto ad ingaggiarlo in caso di rescissione con la Roma.

Nel frattempo il Watford ha fatto un sondaggio esplorativo con Nzonzi che, per lasciare Trigoria, aspetta una buonuscita o una squadra disposta a pagargli lo stesso ingaggio che percepisce nella Capitale. Da monitorare anche la situazione di Villar. Mourinho non ha escluso una sua partenza: «È un giocatore di qualità ma finché la porta del mercato non è chiusa, c’è la possibilità che qualcuno vada e qualcun altro entri».