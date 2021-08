Accostato anche alla Roma in questi ultimi giorni, Lucas Torreira sembra vicino ad un ritorno in Italia e pronto a vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, il centrocampista uruguaiano è fuori dai piani di Arteta all'Arsenal e dovrebbe trasferirsi a Firenze in prestito con obbligo di riscatto.

(football.london)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE