Tiago Pinto ci prova per Torreira: derby di mercato?

L'obiettivo del gm giallorosso Tiago Pinto continua ad essere quello alleggerire il monte ingaggi potrà fare un ultimo acquisto last minute, per regalare a Mourinho anche un centrocampista. Il nome forte ora è quello di Lucas Torreira, una vecchia conoscenza del campionato italiano. L’agente di Torreira, Pablo Bentancour, sta cercando per l’uruguaiano una sistemazione. Dopo essere rientrato dal prestito all’Atletico Madrid, dove non ha trovato molto spazio, vuole fare una nuova esperienza. Lui tornerebbe volentieri in Italia. Il centrocampista sta trattando anche con la Lazio.

(corsport)