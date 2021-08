Calciomercato Roma: contatti in serata con Belotti, obiettivo per il dopo Dzeko

Con Lukaku in direzione Chelsea, si riapre la pista che porterebbe Edin Dzeko all'Inter ed Andrea Belotti alla Roma, obiettivo in caso di partenza del bosniaco. Stando alle ultime indiscrezioni del sito che si occupa delle vicende di casa Toro, si registrano contatti in serata tra il club giallorosso e l'attaccante granata, in scadenza con il Torino e in trattativa per il rinnovo contrattuale. Anche l'Atalanta, con Zapata verso l'Inter, valuta Belotti.





Come aggiunge il giornalista di Sportitalia, si intensificano in serata i contatti con Belotti.