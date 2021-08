Dopo l'annuncio del rinnovo firmato con l'Arsenal, arrivato proprio per bocca del giocatore, parla anche Marco Cenolli, agente del calciatore. Intervenuto ai microfoni della web tv, il procuratore ha parlato del mancato arrivo del centrocampista svizzero alla Roma: "Granit dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho. Arsenal e Roma parlavano quasi tutti i giorni, ma non sono riuscite a trovare un accordo".

(cmit tv)