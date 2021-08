Anche gli effetti collaterali dell'acquisto di Shomurodov potrebbero portare benefici alla Roma. Il Genoa, infatti, per sostituire l'attaccante uzbeko ha puntato su Ekuban, di proprietà del Trabzonspor, possibile avversario dei giallorossi in Conference League qualora superasse il Molde nel prossimo turno. Il ghanese, con un passato in Italia anche tra Chievo e Mantova, ha realizzato 10 gol nel passato campionato turco.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE