Jannik Vestergaard, difensore danese che ad agosto compirà 29 anni, è uno degli obiettivi della Roma per il comparto dei centrali difensivi. Come rivelato, il club giallorosso dovrà vedersela col Tottenham per strappare al Southampton il difensore di quasi 2 metri pagato 25 milioni nel 2018. Già ad aprile si era parlato di un incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Vestergaard.

(the athletic)

