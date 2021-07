Prosegue a ritmi serrati la trattativa per portare nella capitale Eldor Shomurudov, ma la Roma non trascura altre piste per l'attacco. Secondo quanto riferisce su Twitter Angelo Mangiante di Sky Sport, il club giallorosso non avrebbe infatti interrotto i contatti per arrivare ad Alexander Sorloth, attaccante norvegese classe '95 in forza al Lipsia.