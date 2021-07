Calciomercato Roma: 'no' dei giallorossi all'inserimento di Bove nella trattativa per Shomurodov

L'accordo per l'arrivo di Eldor Shomurodov dal Genoa alla Roma sembra ormai blindato, ma spunta un retroscena sui vari incastri cercati dai club per trovare la quadra su eventuali contropartite tecniche da inserire nell'affare. Secondo quanto riferisce il portale specializzato, il Grifone avrebbe infatti chiesto il cartellino di Edoardo Bove per ridurre la pretesa economica su quello dell'uzbeko. Richiesta che però non ha trovato il favore della Roma, che avrebbe risposto con un secco 'no'.

(calciomercato.com)

