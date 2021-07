Shomu promesso sposo va a nozze con Mourinho

L'arrivo di Shomurodov (ufficialità fra oggi e domani, prestito a 2,5 milioni e obbligo a 17,5) fa sorridere Mourinho, che ha chiesto e ottenuto l'attaccante uzbeko. Arriva per giocare assieme a Dzeko, come seconda punta in un remoto 4-4-2 o come uno dei due esterni del 4-2-3-1. Zaniolo a destra ed Eldor a sinistra garantirebbero profondità, potenza e ripiegamenti in fase difensiva, quelli che ad esempio nelle prime uscite Mkhitaryan fatica a fare. «Senza forza fisica non si possono costruire grandi squadre», ama ricordare lo Special One che sta plasmando la squadra a sua immagine. Dunque capace di soffrire e forte caratterialmente. Il match col Porto insegna (domani si replica col Siviglia, il 4 test contro il Belenenses). Intanto Florenzi non partirà con Cristante per l'Algarve ma resterà ad allenarsi a Trigoria.

(Il Messaggero)