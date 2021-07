Calciomercato Roma: nel mirino Uduokhai, valutato 15 milioni di euro. Piace anche all'Atalanta

Non solo Xhaka e un possibile rinforzo in attacco, la Roma pensa anche a puntellare la retroguardia a disposizione di José Mourinho. Secondo le informazioni del sito dedicato al calciomercato, il club giallorosso è interessato a Ohis Felix Uduokhai, difensore centrale mancino che può giocare anche sull'esterno, in forza all'Augsburg.

Il classe '97, attualmente impegnato con la selezione della Germania alle Olimpiadi, piace anche all'Atalanta ed è valutato dal club di appartenenza, con cui ha un contratto fino al 2024, circa 15 milioni di euro. Roma ed Atalanta potrebbero presentare a breve un'offerta per il 23enne.

