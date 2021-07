Roma, Xhaka scalpita. Ma serve un ultimo sforzo...

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - [...] Più di tre settimane dopo l’eliminazione della sua Svizzera dall’Europeo, il centrocampista che Mourinho ha messo come primo nome nella lista per la mediana ha ripreso a lavorare in attesa che Roma e Arsenal trovino l’accordo per il trasferimento. Tra un like su Instagram (Xhaka ne mette tantissimi) e una chiamata al suo agente per il centrocampista non è questione di se, ma di quando. Lui la sua scelta l’ha fatta quasi due mesi fa, quando ha saputo che Mourinho lo voleva a Roma, e sperava addirittura di chiudere prima dell’Europeo. Le cose però sono andate e stanno andando per le lunghe perché l’Arsenal continua a chiedere 20 milioni (al massimo 18 più bonus), mentre la Roma non vuole superare i 15 per un giocatore di quasi 29 anni.

[...] Lui ha un accordo totale con il club giallorosso per un quadriennale da oltre 2 milioni a stagione e si è detto disposto anche a rinunciare ad alcune pendenze con il club inglese per facilitare la trattativa, ma per adesso le firme ancora non ci sono. Mourinho sperava di averlo per il ritiro portoghese, Pinto continua a lavorarci ogni giorno per cercare di chiudere quanto prima ma la sensazione è che la Roma dovrà aumentare un po’ l’offerta per riuscire a chiudere. Magari se riuscisse a piazzare uno dei tanti esuberi ancora senza squadra sarebbe più facile far quadrare i conti. In ogni caso Mourinho continua ad aspettarlo e lui ad allenarsi per farsi trovare pronto. E se dovesse tornare a Londra per rispondere alla convocazione dell’Arsenal, Xhaka è pronto anche a forzare ancora un po’ la mano per raggiungere il portoghese alla Roma.

