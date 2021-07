Non convocato per il ritiro a Trigoria e inserito nell'elenco degli esuberi, Tommaso Milanese è vicino all'addio alla Roma. Fino a pochi giorni fa la Sampdoria sembrava favorita per accaparrarsi il centrocampista classe 2002 ma, secondo le informazioni del quotidiano in edicola oggi, il Bologna di Sabatini è ora in vantaggio per acquistare il giovane. Milanese, inoltre, piace anche al Torino.

(Il Tempo)