Cedere per avere Xhaka

Probabilmente per effettuare l'affondo decisivo a Trigoria stanno aspettando di trovare una quadra con il Lille per Olsen - dalla dirigenza francese però smentiscono seccamente che sia in piedi una trattativa per il suo trasferimento, da capire chi bluffa - e con il Nizza per Kluivert, che in un primo momento aveva detto no al club della Costa Azzurra. Una volta piazzati altri due esuberi potrà essere fatto un passo in avanti verso gli inglesi, con un andamento della negoziazione simile a quanto successo con Rui Patricio e il Wolverhampton.

In entrata, aspettando eventuali sviluppi sulle situazioni di Dzeko e Florenzi, che se dovessero ricevere delle offerte partirebbero, la sensazione è che il nome per sostituire l'infortunato Spinazzola sulla fascia sinistra sia rimasto ancora segreto tra le decine di giocatori offerti a Pinto, che si sta appoggiando molto ai consigli di Mourinho nelle decisioni di calciomercato, con l'allenatore che passa intere giornate a Trigoria per preparare la prossima stagione (la rivoluzione tra droni e analisi tattiche in campo è stata apprezzata dal gruppo, che spesso trovava pesanti le sedute nella sala video).