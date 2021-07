Come fa sapere il sito dell'emittente radiofonica, Jorge Mendes è in viaggio verso Roma. Il potente procuratore parteciperà alla conferenza stampa di José Mourinho che si terrà alle 13.30 nella vetrina di Terrazza Caffarelli. Poi ha in programma un incontro con Tiago Pinto per definire gli ultimi dettagli della trattativa per Rui Patricio. Il Wolverhampton ha ormai chiuso l’accordo per il nuovo portiere, Jose Sa, ed è pronto a liberare il portoghese per 10 milioni più bonus.

(retesport.it)