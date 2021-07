Tutti pronti per il Mou day

Oggi inizia l’avventura di Josè Mourinho alla Roma. Finisce la quarantena light del tecnico portoghese che sarà libero di dire e fare ciò che vuole. Giornata piena di appuntamenti con la conferenza stampa e il primo allenamento con la squadra. Lo Special One ha già fatto capire che gli allenamenti saranno intensi anche se non lunghi, sedute non più lunghe di 90 minuti, ma sempre al massimo. Metà seduta verrà effettuata sulla tattica difensiva e poi partitelle a tema. L’obiettivo iniziale è quello di fare gruppo e per quello da oggi ci saranno solo quelli che Mourinho vuole davvero. La lista B, quella degli esuberi con Pedro, Pastore, Fazio, Nzonzi ed altri, scenderà in campo tra un paio di settimane. Il tecnico ha avuto già dei colloqui con alcuni giocatori per spiegare bene il contesto che troveranno. La volontà è quella di trovare una squadra con una grande cattiveria agonistica e che esca sempre tra gli applausi. Un giocatore che mancherà è sicuramente Spinazzola che andrà sostituito almeno fino a gennaio. Un giocatore molto vicino alla Roma invece è Rui Patricio. Il portiere portoghese è virtualmente giallorosso e potrebbe essere annunciato anche nella conferenza stampa di oggi.

(gasport)