Calciomercato Roma: frenata per Xhaka, ma filtra ancora ottimismo

Dopo la frenata registrata nella giornata di ieri per Granit Xhaka, con l'Arsenal pronto ad offrire il rinnovo e la Roma pronta già a virare su Thomas Delaney, sull'edizione odierna del quotidiano si riporta comunque di un cauto ottimismo che filtrerebbe da Trigoria, sulla riuscita dell'operazione che porterebbe il centrocampista svizzero nella Capitale. I Gunners continuano infatti a chiedere 20 milioni per il suo cartellino, mentre Tiago Pinto temporeggia per strappare il classe '92 ad un prezzo migliore.

(Il Messaggero)