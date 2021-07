Calciomercato Roma, scambio Florenzi-Perisic: solo una suggestione, l'Inter ha altri obiettivi

Negli ultimi giorni era circolata l'indiscrezione dell'idea di uno scambio Perisic-Florenzi tra Inter e Roma. Secondo il portale dedicato al calciomercato, il club nerazzurro vorrebbe cedere l'esterno croato non per una scelta tecnica, ma per un'esigenza economica (Perisic guadagna oltre 5 milioni di euro netti), non essendo ritenuto centrale nel progetto.

E, aggiunge il sito, la voce di uno scambio con l'esterno di proprietà della Roma e nella scorsa stagione in prestito al Psg è forse più una suggestione di qualche agente che una reale idea di mercato. Per la fascia destra l'Inter ha altre idee rispetto al profilo di Florenzi.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE