Mou pressa il club. Idea scambio Florenzi-Perisic

Ancora non dà chiari segnali di nervosismo, ma certo Mourinho non vede l'ora che i Friedkin e Tiago Pinto completino il mercato o almeno diano un'accelerata sul fronte acquisti, completando la rosa per la Conference League.

In attesa della stretta per Xhaka (l'Arsenal continua a chiedere 20 milioni, mentre la Roma ne ritiene sufficienti 15), Mourinho spinge per Ivan Perisic, quasi 33 anni e in scadenza tra un anno all'Inter, nel tentativo di provare a costruire un Instant team. La pedina chiave sarebbe Alessandro Florenzi, che ha altri due anni di contratto con la Roma. I due prendono all'incirca lo stesso stipendio (quasi 4 milioni, bonus compresi) e il costo del cartellino è simile. Florenzi dovrebbe raggiungere in Portogallo Mourinho, insieme a Cristante, il 2 agosto.

(La Repubblica)