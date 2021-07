Calciomercato Roma, entro domenica Rui Patricio sarà giallorosso: rinuncia ad una settimana di vacanza

Rui Patricio entro domenica sarà un giocatore della Roma, così fa sapere l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale", ed anche per questo oggi era presente a Roma Jorge Mendes . Il portoghese, che si trasferirà in giallorosso per una cifra poco superiore ad 11 milioni di euro, rinuncerà ad una settimana di vacanza per mettersi a disposizione di José Mourinho già nella seconda parte del ritiro in Portogallo ad Algarve, dove la Roma dovrebbe affrontare in amichevole Porto, Siviglia e Betis.

Il Wolverhampton non ha abbassato le pretese economiche perché aveva un accordo verbale con Rui Patricio fino al 2023.

Fronte centrocampista: la Roma ha bloccato da tempo Granit Xhaka, ma aspetta che l'Arsenal acquisti un centrocampista nella speranza che il club inglese abbassi le richieste economiche. Mentre sulla fascia sinistra il club giallorosso non ha individuato il giocatore da prendere, ma sarà un profilo di prospettiva, che possa far parte della squadra anche dopo il rientro di Spinazzola.

(Sky Sport)