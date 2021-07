Calciomercato Roma, dalla Turchia: tutto fatto per Under all'OM. Giocatore atteso in Francia nei prossimi giorni

Sarebbe tutto fatto per il passaggio di Cengiz Under all'Olympique Marsiglia: a lanciare la notizia della fumata bianca - trattativa decollata nelle ultime ore e che ha riguardato anche Pau Lopez - è Ekrem Nokur, giornalista turco che spiega come l'attaccante esterno in prestito al Leicester nell'ultima stagione possa considerarsi a tutti gli effetti un calciatore del Marsiglia. Under è atteso in Francia nei prossimi giorni.