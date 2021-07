Si stringe il cerchio su uno dei nomi per sostituire Leonardo Spinazzola: si tratta di Ramy Bensebaini, laterale sinistro del Borussia Monchengladbach il cui nome era già circolato in giornata. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato ci sarebbero stati già contatti tra il club tedesco e la Roma per l'algerino classe '95 che piace molto a Josè Mourinho. Resta da capire a quali condizioni i tedeschi sarebbero disposti a privarsi del giocatore.

(gianlucadimarzio.com)

