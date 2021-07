Calciomercato Roma: spunta Bensebaini per la fascia sinistra. Costa 20 milioni

L’infortunio di Spinazzola ha di fatto spinto Tiago Pinto a muoversi anche sul mercato dei terzini sinistri. Il general manager sta scandagliando la sua lista alla ricerca del nome giusto nel rapporto qualità-prezzo. La pista Chelsea è quella più allettante ma non semplice: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono in uscita ma entrambi sono richiesti da diversi club, italiani ed esteri. [...] Costa tanto, ma piace molto, Ramy Bensebaini: il terzino del Borussia Monchengladbach ha una valutazione di circa 20 milioni ma le caratteristiche tecniche sarebbero perfette per il gioco di Mourinho.

Guardando in Italia, resta viva la pista che porta a Biraghi e Dimarco, che l’Inter potrebbe lasciar partire in caso di una buona offerta. Presi contatti anche per Mitchell Dijks, olandese classe 1993 di proprietà del Bologna: Sabatini lo valuta circa 5 milioni di euro.

(Corrieredellosport.it)

