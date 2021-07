È circolata l'indiscrezione circa l'interesse dell'Atletico Madrid ed ora, secondo il portale dedicato al calciomercato, Gonzalo Villar piace al Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi, che non era presente oggi sugli spalti dell'Estadio Algarve per assistere all'amichevole tra Roma e Siviglia. Il centrocampista spagnolo (ora ai box per infortunio), arrivato a gennaio 2020 alla Roma, ha anche da poco cambiato agente.

(calciomercato.com)

