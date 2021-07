Calciomercato Roma, Alioski verso il Galatasaray: vicino l'accordo fino al 2024

Circolato anche in ottica Roma per sostituire sulla fascia sinistra l'infortunato Spinazzola, Ezgjan Alioski, svincolato dal Leeds, è prossimo al trasferimento in Turchia. Secondo le indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira, l'esterno classe '92, che ha ricevuto molte offerte, è in trattativa con il Galatasaray per trovare un accordo fino al 2024. Il suo agente, Dino Lamberti, è al lavoro per concludere l'affare.

Ezgjan #Alioski is in very advanced talks to agree personal terms with #Galatasaray for a contract until 2024. He has received many bids, but Gala are in pole. His agent Dino Lamberti working to finalize the deal. No surprise here since the last April 16! ? #transfers https://t.co/uG2F4r1OaJ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2021