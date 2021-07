Aumenta la concorrenza per Piero Hincapié: secondo quanto riferisce il portale specializzato sul calciomercato, il Napoli avrebbe presentato una prima offerta ufficiale per accaparrarsi il difensore ecuadoregno in forza al Talleres. Il club argentino chiede cifre importanti per cedere il cartellino del classe 2002 - nelle ultime settimane accostato anche alla Roma -, superiori ai 10 milioni di euro.

(calciomercato.it)

