Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace il 2002 Hincapié. Sul difensore anche Psg, Bayern, Atletico e Milan tra le altre

Nuovo nome per la difesa: piace Piero Hincapié, difensore centrale classe 2002 dell'Ecuador, con cui ora è impegnato in Copa America, e in forza al Talleres. Stando alle indiscrezioni che provengono dalla Spagna, il 19enne ha attirato l'interesse di vari club: oltre alla Roma, piace anche ad Atletico Madrid, Betis, Newcastle, Celtic, Milan, Psg, Bayern Monaco e Lens.

Il club argentino detiene solo il 50% del cartellino di Hincapié e ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro.

(estadiodeportivo.com)

