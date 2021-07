Si avvicina alla capitale Filip Kostic, uno dei nomi accostati alla Roma nelle ultime settimane. La sponda, però, non è quella giallorossa: dopo il raffreddamento della pista che porta a Trigoria, secondo quanto riferisce il portale specializzato, la Lazio avrebbe aumentato il pressing sul giocatore e sarebbero in corso contatti per ottenere un prestito con obbligo di riscatto dall'Eintracht.

(tmw.com)

